Сегодня Дональд Трамп станет 45-м президентом США

20 Января 2017 года, 19:30

США/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В США готовятся к инаугурации Дональда Трампа, который 20 января принесет присягу и произнесет свою первую речь в качестве главы государства, пишут «Известия».

Во время присяги на Капитолийском холме у здания конгресса Дональд Трамп произнесет программную речь и даст клятву на Библии. Избранный президент решил использовать две: Библию Авраама Линкольна и семейную, которую он получил в подарок от матери.

Планируется, что мероприятие посетит более 1,5 тыс. человек, среди которых покидающие свои посты Барак Обама, Джозеф Байден, бывшие члены кабинета, а также представители Верховного суда, губернаторы, члены конгресса и другие высокопоставленные лица.

Завершится день традиционными вашингтонскими балами. На одном из них — он будет дан в честь вооруженных сил страны — побывает и сам Трамп с семьей.

Как отмечают эксперты, выбор, сделанный американским народом, может оказать влияние на будущее всего мира. Ведь Трамп собирается провести серьезные изменения не только внутри страны, но и во внешнеполитическом курсе США.

По мнению профессора международной политики в Школе права и дипломатии имени Флетчера, Университет Тафтса, эксперта «Валдая» Дэниела Дрезнера, для улучшения отношений Москвы и Вашингтона есть все предпосылки, однако существуют и подводные камни.

«На протяжении всей кампании Дональд Трамп давал высокую оценку президенту России Владимиру Путину и отвергал критику американского истеблишмента в его адрес. Дональдом Трампом было предложено много направлений сотрудничества, в частности на Дальнем Востоке. Казалось бы, всё складывается довольно благополучно для отношений, состояние которых за последние пять лет стремительно ухудшилось, — отметил Дрезнер. — Однако в дальнейшем надежды России на новую разрядку могут быть разрушены. Главная причина кроется в том, что существует несколько областей, в которых интересы России и Америки не сходятся».

По его словам, администрация Дональда Трампа может пересмотреть некоторые аспекты внешней политики, но основные элементы нынешнего миропорядка, такие как, например, НАТО, никуда не денутся.

«Никакие дружеские отношения двух лидеров не смогут изменить несовпадающих интересов в Европе и других регионах. Даже на Ближнем Востоке скепсис Трампа относительно сделки с Ираном противоречит российским интересам. Кроме борьбы с терроризмом и нераспространением ядерного оружия, там не так много почвы для устойчивого сотрудничества», — полагает Дрезнер.

По мнению профессора социологии университета Олбани, эксперта «Валдая» Ричарда Лахманна, деятельность Трампа на посту президента США может привести к целому ряду серьезных последствий. Помимо тех изменений, которые избранный президент анонсирует во внешней политике, существуют предпосылки и для внутренних трансформаций.

«Трамп обещает тщательно пройтись по вопросам окружающей среды, здравоохранения и безопасности, а также по финансовой сфере. Эти шаги увеличат вероятность очередного финансового краха и позволят предприятиям, которые продают некачественные продукты питания, процветать, — опасается Лахманн. — Также Трамп, например, не замечает угрозы глобального потепления и подтверждает свою приверженность традиционным источникам энергии, он видит в этом плюсы для владельцев энергетических компаний, которые являются самыми щедрыми финансовыми покровителями кандидатов Республиканской партии. Если США выйдут из Парижского соглашения, уровень СО2 поднимется до того критического показателя, когда начнут происходить необратимые процессы».

Однако в любом случае все эксперты и политики сходятся во мнении, что, прежде чем делать выводы, стоит дождаться официального вступления в должность нового президента и увидеть его первые практические шаги и конкретные решения на новом посту.

Дональд Трамп был избран новым президентом США 9 ноября прошлого года. Он набрал 276 голосов, а кандидат от демократов Хиллари Клинтон – 218. Тем не менее, многие американцы выступают против республиканца, а некоторые артисты решили бойкотировать церемонию инаугурации.

Фото: Twitter