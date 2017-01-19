В Кировске объявлена лавинная опасность

20 Января 2017 года, 11:00

КИРОВСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Кировска объявлена лавинная опасность. На промышленной площадке АО «Апатит» 20 января возможно обрушение снежного покрова, он слабо закреплён на большинстве склонов.

«На площадке АО «Апатит» высокая степень лавинной опасности: четыре балла из пяти по Европейской шкале. С учётом сложившихся условий, просим воздержаться от выхода в горы – пешеходных маршрутов, катания на снегоходах. Не «уходите» за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов», – говорится в сообщении местной администрации.