Инженерный батальон Северного Флота отработал спецзадачи на полигоне Щук-озеро

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ — Военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи, сообщает пресс-служба Северного флота.
Мероприятия прошли накануне Дня инженерных войск, традиционно отмечающегося 21 января, на учебном полигоне в районе поселка Щук-озеро. Особенностью проводимого учения стало совершенствование навыков военнослужащих действовать в зимних условиях Кольского Заполярья.
В рамках полевого выхода военнослужащие подразделений совершили марш в район выполнения задач и провели инженерную разведку нового района сосредоточения. Личный состав осуществил прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий.
Задачи инженерной разведки военнослужащие выполняли в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником и отражения внезапной атаки диверсионной группы, которые использовали дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны для стрелкового оружия, а также преодолели минно-взрывные заграждения с применением современных образцов вооружения и военной техники.