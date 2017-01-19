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Главная » НОВОСТИ » Инженерный батальон Северного Флота отработал спецзадачи на полигоне Щук-озеро
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 11:12

Инженерный батальон Северного Флота отработал спецзадачи на полигоне Щук-озеро


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ — Военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи, сообщает пресс-служба Северного флота.

Мероприятия прошли накануне Дня инженерных войск, традиционно отмечающегося 21 января, на учебном полигоне в районе поселка Щук-озеро. Особенностью проводимого учения стало совершенствование навыков военнослужащих действовать в зимних условиях Кольского Заполярья.

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В рамках полевого выхода военнослужащие подразделений совершили марш в район выполнения задач и провели инженерную разведку нового района сосредоточения. Личный состав осуществил прокладку путей и дорог в зоне условных боевых действий.

Задачи инженерной разведки военнослужащие выполняли в условиях непосредственного соприкосновения с условным противником и отражения внезапной атаки диверсионной группы, которые использовали дымовые гранаты, взрывпакеты и холостые патроны для стрелкового оружия, а также преодолели минно-взрывные заграждения с применением современных образцов вооружения и военной техники.

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