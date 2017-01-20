Уборка снега в ЗАТО Мурманской области оставляет желать лучшего

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку в Заозерске и Полярном.
«Очистка кровли ряда многоквартирных домов зданий, расположенных в Заозерске, от снега и наледи не произведена, что привело к образованию больших ледяных и снежных массивов, свисающих с крыши», – сообщают в Прокуратуре по Мурманской области.
В части несоблюдения правил содержания дорог выявлено, что проезжая часть дороги заужена путем формирования снежных валов.
«Помимо этого проход пешеходов на ряде улиц невозможен. В адрес МКУ «Служба заказчика» внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении», – отмечают в ведомстве.
Аналогичные нарушения по содержанию трасс зафиксированы в Полярном. В ответственную организацию МКУ СГХ ЗАТО Александровск также направлено представление.
Напомним, за декабрь органами в адрес управляющих компании Мурманской области внесено 32 представления, еще в отношении 18 лиц возбуждены административные производства.
Ранее в администрации Мурманска сообщили о неготовности управляющих организаций убирать городские дворы.
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