Уборка снега в ЗАТО Мурманской области оставляет желать лучшего

20 Января 2017 года, 11:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах провела проверку в Заозерске и Полярном.

«Очистка кровли ряда многоквартирных домов зданий, расположенных в Заозерске, от снега и наледи не произведена, что привело к образованию больших ледяных и снежных массивов, свисающих с крыши», – сообщают в Прокуратуре по Мурманской области.

В части несоблюдения правил содержания дорог выявлено, что проезжая часть дороги заужена путем формирования снежных валов.

«Помимо этого проход пешеходов на ряде улиц невозможен. В адрес МКУ «Служба заказчика» внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении», – отмечают в ведомстве.

Аналогичные нарушения по содержанию трасс зафиксированы в Полярном. В ответственную организацию МКУ СГХ ЗАТО Александровск также направлено представление.

Напомним, за декабрь органами в адрес управляющих компании Мурманской области внесено 32 представления, еще в отношении 18 лиц возбуждены административные производства.

Ранее в администрации Мурманска сообщили о неготовности управляющих организаций убирать городские дворы.

Фото: Twitter