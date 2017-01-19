Минэкономразвития подготовило проект Стратегии пространственного развития России

20 Января 2017 года, 11:40

РОССИЯ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня представители Министерства экономического развития и эксперты обсудят проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года, подготовленный МЭР. Об этом пишут «Известия».

Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. Другой важный пункт проекта Стратегии — создание макрорегионов.

Внешние причины появления проекта Стратегии — завершение очередного цикла развития мировой экономики и переход к новому технологическому укладу, изменение географической конфигурации мировых центров, глобальные изменения территориальной структуры расселения, увеличение численности населения, дефицит сельскохозяйственных земель и источников чистой питьевой воды.

Внутренние причины — ожидаемое отсутствие стабильного роста численности населения, неуклонное его старение и сокращение доли его экономически активной части. Помимо этого, среди проблем — концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях страны, устойчивые межрегиональные различия в социально-экономическом развитии России и низкая инфраструктурная обустроенность территории.

Все эти тенденции, по мнению авторов документа, будут усиливаться, а диспропорции развития регионов увеличатся, если не заняться пространственным развитием всей страны на научной основе.

Федеральные округа и в демографическом, и в экономическом плане развиваются крайне неравномерно. Самая благополучная ситуация в Центральном федеральном округе. Численность населения в нем с 1990 года к 2014 году выросла с 25,7% (от общего числа населения в стране) до 26,6%. Валовый региональный продукт с 24,6% в 1990 году вырос до 35,3% в 2014 году. А стоимость основных фондов отраслей экономики изменилась за эти годы с 22,4% до 32,1%

Весьма неблагоприятная ситуация в Дальневосточном федеральном округе. Численность населения там снизилась с 5,4% до 4,2%, валовый региональный продукт — с 6,1% до 5,5%, а стоимость основных фондов отраслей экономики — с 7,3% до 6,3%.

Кроме того, в России стабильно сокращается общее количество населенных пунктов. Например, с 1990 года число поселков городского типа уменьшилось более чем на одну тысячу, то есть почти вдвое. Количество сел уменьшается примерно на 20 тысяч в год последние 10 лет, а в трети российских сел насчитывается менее десяти жителей.

Готовых и четких рецептов в Стратегии пока нет. Но авторы документа говорят о необходимости «развития городских агломераций и их систем как центров ускоренного экономического роста», «совершенствовании системы расселения», «развития сети территориально-производственных кластеров, ориентированных на высокотехнологичные производства».

А в числе основных задач называется создание макрорегионов: «формирование крупных пространственных структур — глобально конкурентоспособных макрорегионов, осуществляющих долгосрочные мегапроекты межрегионального сотрудничества, обеспечивающие синергетический эффект от взаимодополняющей реализации перспективной экономической специализации регионов, и способствующих встраиванию России в систему мировых хозяйственных связей».

В рамках Стратегии пространственного развития предлагаются три сценария пространственного роста.

Первый сценарий — консервативный — предполагает в долгосрочной перспективе пролонгацию характерных для предшествующего периода тенденций пространственного развития. То есть дальнейшее сжатие освоенного пространства, концентрацию населения в центре страны и в наиболее благополучных регионах и городах, рост поляризации между растущими и депрессивными регионами и т.д.

Второй — сценарий конкурентного роста — предполагает высокий уровень открытости российской экономики, когда на пространственное распределение экономической активности и специализацию регионов существенное влияние оказывают глобальные тренды. Новая каркасная структура пространственной организации страны сформируется на основе регионов-лидеров, а также крупных агломераций, связанных развитой системой транспортных коммуникаций.

Третий сценарий диверсифицированного пространственного роста исходит из предположений, что каждый регион уникален с точки зрения экономики, человеческого потенциала, экологии, культуры. Сценарий предполагает, что пространственное развитие определяется ростом, основанным на внутренних источниках для каждого региона, а также на эффективном использовании потенциала их межрегиональных взаимодействий.

Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков