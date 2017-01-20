В 2017 году молодым семьям выделят 4,2 миллиарда рублей на покупку жилья

20 Января 2017 года, 12:17

РОССИЯ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» будет выделено 4,2 миллиарда рублей из федерального бюджета.

«Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году на эти цели предусмотрены средства в размере 4233952,7 тысяч рублей», - отмечается на сайте правительства.

В 2016 году на эти цели из федерального бюджета было выделено 3,56 миллиарда рублей.

Фото: NewsProm.Ru