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Главная » НОВОСТИ » Удовлетворенность россиян новогодней неделей значительно выросла
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 12:30

Удовлетворенность россиян новогодней неделей значительно выросла


РОССИЯ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, как россияне провели новогодние каникулы, сколько денег потратили на празднование, что получили в подарок от близких на Новый год.

Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала россиян больше, чем в предыдущем: уровень удовлетворенности вырос с 72% до 78%. Недовольны каникулами остались 20% сограждан.

Популярность традиционных видов отдыха снизилась: только 35% респондентов сообщили, что ходили в гости (против 53% в 2016 году), 23% - что гуляли на природе (против 32%). Увеличилась доля тех, кто предпочел провести праздники дома (с 20% до 27%). Молодежь, москвичи и петербуржцы, жители крупных городов, традиционно, более активны, чем пожилые люди, а также респонденты из малых городов и сел.

В числе других развлечений: поход с детьми на представления, в кино и т.п. (18%), посещение спектаклей, концертов (13%), поездки за город (12%) и др. В то же время трудовая активность осталась на уровне прошлого года: работать в прошедшие праздники пришлось 21% опрошенных (в 2016 году – 20%).

Сумма средних расходов на празднование за год выросла на 17% (с 12148 до 14192 рублей). По отношению к предполагаемым тратам, высказанным в конце декабря, также отмечен прирост – на 14%. На подарки близким и друзьям в среднем потрачено 5295 рубля, на новогодний стол – 4810 рублей, на турпоездки, елки, рестораны и пр. – 4087 рублей. Траты совершили 97% опрошенных, и только 3% не потратили денег на празднование и каникулы.

Наиболее распространенными подарками стали парфюмерия, косметика и бижутерия (27%), конфеты, спиртные напитки (25%). В пятерку популярных подарков вошли сувениры (15%), деньги (12%), которые по данным декабрьского опроса были наиболее желанным подарком, одежда и обувь (11%). ТОП-3 рейтинга предполагаемых к вручению подарков в конце года составляли сувениры (30%), конфеты и алкоголь (26%), игрушки (19%). Не получили подарок 16% опрошенных.

«Особенностью именно этого Нового года стало решение многих опрошенных провести каникулы дома, что может быть связано с финансовой стороной (без подарка в гости не пойдешь) или погодными условиями в некоторых регионах страны», - комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

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