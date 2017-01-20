Финн сделал ледяную карусель на озере

20 Января 2017 года, 12:55

ФИНЛЯНДИЯ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Финский инженер создал необычный зимний аттракцион возле своего загородного дома — ледяную карусель, сообщает National Geographic Россия. Впервые идея ледяной карусели была реализована в Швеции одним из отелей.

Карусель на озере возле поселка Лохья соорудил Янне Кяпюлехто — специалист по энергетике и автор научно-популярных книг. Диаметр карусели составляет 12 метров, толщина — более 20 см. Работа заняла около четырех часов; инженер использовал цепную пилу, топор, лопату и мотор от лодки.

В Хельсинки обратили внимание на удачную реализацию замысла и пригласили Кяпюлехто сделать похожий аттракцион. Столичная ледяная карусель в четыре раза больше «дачного» образца; на ней расположены сауна, сцена для концертов и другие объекты отдыха. Аттракцион работает от электрического лодочного мотора, который использует солнечную энергию.

Фото: janne Käpylehto/YouTube