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Главная » НОВОСТИ » Руководство АО «Апатит» рассказало спецпредставителю президента по экологии о природоохранных мерах предприятия
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 13:10

Руководство АО «Апатит» рассказало спецпредставителю президента по экологии о природоохранных мерах предприятия


МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – И.о. директора управляющей организации по АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») Владимир Давыденко выступил с развернутым докладом на прошедшем накануне совещании, посвященном реализации экологических мероприятий и проектов на территории Мурманской области. В совещании принимали участие специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По словам Сергея Донского, компании, которые проводят активную работу по снижению воздействия на окружающую среду, могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. В частности, для них предусмотрен комплекс стимулирующих мер.

Сергей Иванов сообщил, что российское правительство проводит масштабную работу по выработке мер стимулирования. В тоже время он отметил, что большинству компаний не нужно разъяснять необходимость проведения экологических мероприятий. Ведь они и так понимают, что если не начнут модернизацию производства сегодня, то в скором времени их продукция перестанет быть конкурентоспособной, поскольку не будет расти производительность труда. Это особенно касается экспортной продукции.

И.о. директора управляющей организации по АО «Апатит» Владимир Давыденко отметил, что Группа «ФосАгро» уделяет значительное внимание вопросам природоохранной деятельности, и является единственной российской компанией, которую ЮНЕСКО впервые за всю свою многолетнюю историю выбрала для финансирования на внебюджетной основе своего проекта - «Зеленая химия для жизни». Цель данного проекта, реализуемого с 2013 г., - поддержка талантливых молодых ученых, занимающихся исследованиями в области Зеленой химии с целью защиты окружающей среды и здоровья людей, внедрения энергоэффективных и экологически безопасных технологий на базе инновационных решений.

Развитие производства за счёт инвестиций в строительство новых мощностей, основанных на передовых технологиях, является одним из приоритетов стратегии развития «ФосАгро». Такие активы отличаются большей экологичностью и более низким уровнем воздействием на окружающую среду.

Ряд пусковых объектов «ФосАгро», вводимых в текущем году, включены Минприроды России в план мероприятий Года экологии как экологически безопасные производства. Соответствующее соглашение было подписано в конце прошлого года Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ПАО «ФосАгро».

Контролируемые параметры воздействия на окружающую среду предприятиями «ФосАгро» в результате всех работ по модернизации и снижению энергоёмкости производств, снизились до значений, соответствующих Европейским справочникам наилучших доступных технологий. По этому критерию предприятия «ФосАгро» могут быть отнесены к «зеленым», или экологически безопасным производствам, отмечал ранее генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

АО «Апатит» ежегодно разрабатывает и реализует программы производственного экологического контроля. В целом, затраты на реализацию проектов, связанных с природоохранной деятельностью в компании, за последние три года превысили 3,3 млрд. Рублей. Эти программы учитывают все виды воздействия на окружающую среду.

Предприятие также ведёт работу по модернизации топливно-энергетического комплекса. Особую роль в данном процессе несет сокращение теплогенерации с использованием мазута путем перехода на альтернативные источники теплоснабжения. Положительный пример в данной сфере был отмечен в Кировске.

«Проект по строительству 43 км трубопроводов тепловых сетей от Апатитской ТЭЦ до г. Кировска, пуску в работу блочно-модульной котельной Восточного рудника и электрокотельной в посёлке Коашва позволил вывести из эксплуатации, с последующей ликвидацией четырех мазутных котельных. Инвестиции в данное направление превысили 3,18 млрд. рублей. Работы по модернизации топливно-энергетического комплекса продолжаются», - сообщили на предприятии.

Также были отмечены усилия компании, направленные на восстановление природного баланса в регионе. В частности, компания реализует программу зарыбления рек края. В одну из самых популярных рек Кольского полуострова Умбу выпущено в 2016 году 9 000 мальков лосося атлантического (сёмги), специально выращенных на рыбных заводах Мурманской области. Стоимость работ по выращиванию и запуску в реку превышает 1 миллион рублей. В 2017 году планируется осуществить запуск 10 000 мальков лосося атлантического (сёмги).

АО «Апатит» в инициативном порядке организовало проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию процесса химического закрепления территорий хвостохранилища. Исследовательскую работу по договору с предприятием выполнило подразделение Российской Академии Наук (Институт проблем промышленной экологии севера КНЦ РАН).

В рамках работы разработана технология пылеподавления, проведены опытно промышленные испытания, оценены экологические аспекты проекта. Срок с момента разработки инновационной технологии и до момента её внедрения в производство, учитывая закупку и изготовление оборудования, составил менее 5 месяцев, что является рекордным показателем по внедрению инноваций в производство. Стоимость научно-исследовательской работы и затраты на приобретение техники превысили 89 миллионов рублей.

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