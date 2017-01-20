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Главная » НОВОСТИ » Траулеру «Жемчужина» осталось преодолеть 60 миль
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 13:17

Траулеру «Жемчужина» осталось преодолеть 60 миль


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В связи с ужесточением погодных условий и усилением ветра прибытие траулера «Жемчужина» в порт «Мурманск» ожидается не раньше 21:00.

«Спасательное судно «Мурманрыба» штормуется с аварийным (судном прим. «Би-порта»), до захода в Кольский залив осталось 60 миль. При улучшении погоды будет осуществлен заход в порт», – рассказал «Би-порту» начальник «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

После будет проведен водолазный осмотр и принято заключение.

На выходных траулер потерял ход в Баренцевом море, на борту находится 31 человек. Планировалось, что суда прибудут в Мурманск вечером 19 января.

Ранее корректировки в расписание буксировки внес сильный шторм.

В настоящее время на западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 25-30 метров в секунду, высота волны 8-9 м, отмечается также быстрое обледенение судов.

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