Ко Дню защитника Отечества из Санкт-Петербурга в Мурманск будут курсировать дополнительные поезда

20 Января 2017 года, 14:39

РОССИЯ/ 20 января/ БИ-ПОРТ — В период празднования Дня защитника Отечества АО «ФПК» дополнительно назначит 59 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Дополнительные поезда будут курсировать в период с 19 по 27 февраля по наиболее востребованным направлениям. В число направлений вошёл маршрут из Санкт-Петербурга в Мурманск, а также в Москву, Орёл, Курск и ряд других городов, и несколько направлений из Москвы. Максимальный пассажиропоток из российской столицы в компании ожидают 22 февраля, в обратном направлении – 26 февраля.

Заполнение мест в поездах дальнего следования отслеживается сотрудниками компании в оперативном режиме. В случае роста пассажиропотока принимается решение об увеличении количества дополнительных поездов, либо включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Фото: YouTube