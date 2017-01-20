Регулирование рыболовства в Арктике обсудили на межведомственном совещании в Москве

20 Января 2017 года, 14:56

МОСКВА/ 20 января/ БИ-ПОРТ — 19 января состоялось межведомственное совещание по вопросам регулирования арктического рыболовства в центральной части Северного Ледовитого океана, сообщают в пресс-центре Росрыболовства.

В рамках совещания эксперты обсудили возможные меры по формированию механизма международного сотрудничества в рыбохозяйственной сфере при осуществлении деятельности в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, а также рассмотрели перспективы взаимодействия между заинтересованными государствами в сфере рыболовства в контексте экологических и климатических изменений в арктическом регионе, а также в сохранении морских живых ресурсов арктического региона.

Отмечается, что промышленное рыболовство в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана в ближайшем будущем маловероятно, поэтому в настоящее время отсутствует необходимость в учреждении дополнительной региональной рыбохозяйственной организации по управлению рыболовством в этом районе. Однако заинтересованные страны намерены применять временные меры для сдерживания нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана.