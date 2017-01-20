В Кандалакше появится новый дом для туристов и путешественников

20 Января 2017 года, 15:15

КАНДАЛАКША/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Кандалакшу посетил московский архитектор Иван Овчинников – основатель компании «ДубльДом», занимающейся серийным производством модульных домов, организатор конкурса «DublDom-place». В прошлом году его участниками стали более 400 человек со всего мира, в том числе, кандалакшанин Александр Трунковский, говорится в сообщении администрации Кандалакшского района.

По условиям конкурса необходимо было предложить самое красивое место на Земле. В итоге из всех участников первое место и главный приз – ДубльДом – достались Трунковскому. Установлен ДубльДом будет на сопке Волосяной, с которой открывается вид на северную природу, на месте сгоревшего домика.

Установить дубль-дом на сопке Волосяной планируется летом 2017 года. Сейчас решается вопрос, как это возможно будет сделать. Скорее всего, доставлять конструкцию на сопку будут с помощью вертолета. Расходы на эти цели компания «ДубльДом» готова взять на себя. Оказать любую необходимую помощь готовы и власти Кандалакшского района.