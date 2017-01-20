«Карелэнерго» приобрела для своего автопарка электромобиль

20 Января 2017 года, 15:38

ПЕТРОЗАВОДСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ — Компания «Карелэнерго» приобрела электромобиль Renault Kangoo Z.E. и протестировала его на улицах Петрозаводска, сообщает пресс-центр «МРСК Северо-Запада».

Авто работает только на электрической тяге, «Z.E.» в названии модели обозначает Zero Emissions, то есть нулевой выброс в атмосферу вредных веществ, поскольку в автомобиле отсутствует выхлопная система. В «Карелэнерго подчеркивают, что электромобиль в автопарке станет первым шагом для дальнейшего внедрения транспорта на электротяге.

Различий в управлении электромобилем нет, зато есть существенное снижение нагрузки на окружающую среду, что особенно актуально для Петрозаводска, отмечают на предприятии.

В МРСК Северо-Запада, в состав которой в том числе входит мурманская компания «Колэнерго», планируют развивать зарядную инфраструктуру в регионах присутствия с учетом статистики продаж электромобилей, их эксплуатации в условиях северных территорий и потенциала востребованности такого транспорта как гражданами, так и организациями.