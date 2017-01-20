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Главная » НОВОСТИ » У предпринимателя в Мурманской области изъято 47 литров запрещённой спиртосодержащей продукции
 
 
 
 
20 Января 2017 года, 16:45

У предпринимателя в Мурманской области изъято 47 литров запрещённой спиртосодержащей продукции


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 января/ БИ-ПОРТ — Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает проводить мероприятия по пресечению незаконной торговли спиртосодержащей непищевой продукции, сообщают в ведомстве.

Внеплановые проверки проходит при содействии УМВД России по Мурманской области, а также отделов МВД в муниципальных образованиях области. Напомним, что в связи с приостановкой реализации непищевой спиртсодержащей продукции в России в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области создана оперативная группа.

С 26 декабря 2016 года по 20 января 2017 года специалистами Управления проверено 96% объектов, реализующих на территории области спиртсодержащую непищевую продукцию.

Так, в ходе проверки одного из магазинов была выявлена незаконная продажа спиртосодержащей непищевой продукции в количестве 168 единиц общим объёмом 47,15 литров. На выявленную продукцию наложен арест, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство.

Ранее в результате проверок административное производство было возбуждено по ряду подобных инцидентов. Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия будут продолжены, отмечают в Роспотребнадзоре.

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