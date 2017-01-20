Численность персонала Почты России в Мурманской области составляет около 1400 человек

20 Января 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области состоялась рабочая встреча Марины Ковтун с руководством Макрорегиона Северо-Запад ФГУП «Почта России».

«Почта России активно развивается, в области она работает лучше, по крайней мере, от жителей нареканий нет. В регионе есть свои особенности, мы находимся полностью в арктической зоне. Я думаю, что эти особенности вы учитываете, и Почта помнит о своей социальной ответственности», отметила губернатор.

Директор УФПС Санкт-Петербурга Ленинградской области и Макрорегиона Северо-Запад Виталий Дырдасов сообщил, что у рабочей встречи несколько целей – доложить главе региона о результатах работы за 2016 год, рассказать о вопросах взаимодействия и о том, куда стремится и как развивается Почта России в Мурманской области.

Почта является вторым работодателем в стране после РЖД по численности персонала – 350 тысяч человек, 87% персонала – женщины. По всей стране работают 42 тысячи отделения почтовой связи. Почта, с одной стороны, компания связи, с другой – логистическая, поэтому у нее более 17 тысяч транспортных средств, около тысячи почтовых вагонов и четыре самолета.

В СЗФО самое крупное отделение – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, там работает 35 тысяч сотрудников, более четырех тысяч отделений почтовой связи и 50 почтамтов.

В Мурманской области 151 отделение, в том числе три передвижных, три почтамта, численность персонала – около 1400 человек. В 2016 году было открыто 46 новых рабочих мест и 46 операционных окон Почта Банка. На 2017 год запланировано еще 17 окон.

«Мы интересное предприятие, и одновременно решаем две задачи: первая – мы обеспечиваем связность страны, связь, в том числе с удаленными пунктами, где, возможно, нет коммерческого интереса, организуем доступ к финансовым услугам. При этом мы в каждом регионе достаточно значимое предприятие для экономики и предпринимательской деятельности как с точки зрения крупного работодателя, так и с точки зрения плательщика налогов», - подчеркнул Дырдасов.