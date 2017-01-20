Аэропорт Мурманска вновь закрыт: обледенение полосы

20 Января 2017 года, 23:08

МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – Аэропорт Мурманска закрыт в связи с обледенением полосы. Об этом «Би-порту» сообщили представители авиакомпаний.

«Рейс из Домодедово был отправлен на запасный аэродром в Пулково. Вылет рейса из С.-Петербурга также будет задержан», – рассказали агенству в представительстве авиакомпании «Нордавиа». Перевозчик также не исключает задержку вылета утренних рейсов. «Предварительно вылет бортов из Питера запланирован на 6:50 утра», – добавил собеседник «Би-порта».

Также велика вероятность задержки рейсов из Внуково и Шереметьево.

Напомним, сегодня вечером на севере Мурманской области объявлено штормовое предупреждение – порывы ветра могут достигать 25 и более м/с. По погодным условиям некоторые дороги в регионе закрыты.

Информацию о статусе рейса вы можете уточнить в авиакомпании, а также в справочном бюро ОАО «Аэропорт Мурманск» по тел. 8 (8152) 281-331.