Мурманчан просят оказаться от поездок на личном автотранспорте

21 Января 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 21 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманске резко ухудшились погодные условия. По информации от ФГБУ «Мурманского УГМС» начиная с ночи 21 января в г. Мурманск и Мурманской области наблюдается сильный ветер, в порывах 20-25 м/с, снег, метель.

«В связи с этим коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Уборка городских улиц ведется круглосуточно. Просим воздержаться от поездок на личном автотранспорте без крайней необходимости, а также не оставлять автомобили на обочинах дорог, они могут помешать работе снегоуборочной техники», - сообщили «Би-порту» в администрации города Мурманска.

Напоним, ряд дорог в Мурманской области закрыты для проезда автомобильного транспорта.