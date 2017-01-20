МУРМАШИ/ 21 января/ БИ-ПОРТ – В связи с неблагоприятными погодными условиями «Аэропорт Мурманск» закрыт до 15:00, сообщили «Би-порту» справочной аэропорта. Аэропорт уже закрывали минувшим вечером из-за обледенения полосы. В настоящий момент специалисты обрабатывают взлётно-посадочную полосу противообледенительной смесью.
На вылет и прилёт задержаны абсолютно все рейсы, крайний из которых назначен на 17:40. ПО данным собеседника «Би-порта» в здании аэровокзала своих рейсов ожидают более 600 человек.