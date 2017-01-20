Дорога Заполярный-Сальмиярви открыта

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/21 января/БИ-ПОРТ - Автомобильная дорога Заполярный - Сальмиярви 0-23 км открыта для проезда. Закрытыми для проезда остается автодорога Кола - Серебрянские ГЭС от 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к Териберке. Не провехать по Р-21 «Кола» (км 1470 - км 1510) от Заозёрской развилки до Спутника. Ограничение для грузовых автомобилей введено на дороге Мишуково - Снежногорск (км16-км35) и участке Снежногорск - Гаджиево (км0-км7). Ведут борьбу со снегом 107 снегоуборочных машин.
Напомним, по погодным условиям до 15:00 закрыт аэропорт «Мурманск».