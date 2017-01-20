В Заполярье работают пункты обогрева

21 Января 2017 года, 13:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/21 января/БИ-ПОРТ - На повороте федеральной автодороги Р-21 к ЗАТО Заозерск работает подвижный пункт обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области. Он развернут накануне в связи с введенным ограничением движения из-за недостаточной видимости на участке с 1470 км по 1510 км. Как сообщили в МЧС, подвижный пункт обогрева продолжит работу до особого распоряжения.

Также развернуты стационарные пункты обогрева на АЗС ООО «Скарус»(1560 км) и в кемпинг «Титовка» (1590 км).

Для оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области и оперативные группы Печенгского и Кольского пожарно-спасательных гарнизонов.

Напомним, некоторые дороги в области закрыты для проезда всех видов транспорта.