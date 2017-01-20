Пассажиры выручили водителя троллейбуса

21 Января 2017 года, 15:19

МУРМАНСК/21 января/БИ-ПОРТ – Пассажиры спасали троллейбус из снежного плена. «Рогатый» застрял в снежной каше и не мог выбраться самостоятельно. Сегодня самая популярная просьба в пабликах автомобилистов – о помощи застрявшим на дорогах.

Погодные условия «организовали» неприятную ситуацию на дорогах Заполярья. Напомним, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Уборка городских улиц ведется круглосуточно. Администрация Мурманска попросила мурманчан по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

ФОТО: Лада Григорьева