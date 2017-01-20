Поврежденный лавиной участок должны восстановить к вечеру

21 Января 2017 года, 16:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/21 января/БИ-ПОРТ – Ночью была приостановлена отгрузка руды с Кировского рудника из-за аварии. Сейчас рудник работает в штатном режиме. Пострадавших нет.

Около 2 часов ночи лавина сошла с г. Юкспор. К таким последствиям привело резкое ухудшение погодных условий. Были повреждены опоры электропередач, затруднено движение на перегоне между станциями АО «Апатит» Юкспорийок – Погрузочная-2. Вчера во второй половине дня было воздействие на 4 лавинных очага в районе г. Юкспор. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе АО «Апатит». Специальная комиссия установит объемы сошедшей массы снега и сумму материального ущерба.

В данный момент продолжается восстановление контактной сети. По предварительным данным, движение на повреждённом ж/д участке будет восстановлено к 20:00.

Отметим, что погодные условия продолжают ухудшаться. Сохраняется 4-я степень лавинной опасности.

Фото opentown