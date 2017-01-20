СМИ: Глава Минтруда заявил об уменьшении реального размера пенсий

21 Января 2017 года, 17:00

РОССИЯ/21 января/БИ-ПОРТ - Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил о том, что реальный размер пенсий в России в ближайшие три года будет снижаться, сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно — в перспективе трех лет — они снижаются», — сказал Топилин. Пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются. Там напомнили, что граждане получат пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций при прекращении работы.