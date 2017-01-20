О судьбе медицинских учреждений услышим на «Большом радио»

21 Января 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/21 января/БИ-ПОРТ - В СМИ и соцсетях Заполярья активно обсуждаются преобразования, которые коснулись сферы здравоохранения. Переменами обеспокоены мурманчане. Бытует мнение, что третий роддом присоединят к городской больнице, а травмункт с ул.Шмидта переедет в здание медсанчасти «Севрыба». Обо всем подробнее слушатели «Большого Радио» смогут узнать в прямом эфире. Гостями программы «Точка зрения» станут министр здравоохранения Заполярья Валерий Перетрухин и главврач мурманской городской клинической больницы Евгений Тарбаев. Они ответят на вопросы в прямом эфире по номеру 45-09-45 23 января в 10 часов утра.

«Большое Радио» доступно на следующих FM-диапазонах: для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106, 9 FM; для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103, 6 FM; для Мончегорска и Оленегорска на 102, FM. Видеотрансляция эфира на сайте big-radio.ru.