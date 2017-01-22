22 Января 2017 года, 09:30

МУРМАШИ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – «Аэропорт Мурманск» закрыт до 12:00 по погодным условиям, сообщили «Би-порту» в справочной аэропорта.

Аэропорт был закрыт с вечера 20 января ввиду неблагоприятных погодных условий. Все рейсы за 21 января неоднократно переносились на более позднее время и в результате были отменены.

Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, в гостинице, расположенной на территории аэропорта и в гостиницах Мурманска, по состоянию на 23:00 21 января было размещено 216 человек. Граждане были обеспечены питанием, питьевой водой и транспортом для доставки в места размещения. В аэропорту работает психолог для оказания возможной психологической помощи.