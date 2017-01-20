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Главная » НОВОСТИ » Теплоснабжение в центре Мурманска практически восстановлено
 
 
 
 
22 Января 2017 года, 10:43

Теплоснабжение в центре Мурманска практически восстановлено


МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В связи с дефектом на участке теплотрассы, зафиксированном в 03:30 22 января, с 05:00 были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ.

«Поиск дефектного участка теплосети велся непрерывно. Дефект был обнаружен на ул. Дзержинского и локализован. Восстановление циркуляции началось в 8:00 22 января. В зону отключения горячего водоснабжения и отопления попали 1300 объектов, из которых 750 жилых домов», – пояснили агентству в ТЭЦ.

На заседании срочного оперативного штаба в администрации города Мурманска представители Мурманской ТЭЦ отчитались о проводимых работах по устранению последствий аварии и информировали о том, что планируют выйти на рабочие параметры теплоносителя к 15:00, за исключением домов, попадающих в зону устранения аварийной ситуации.

До завершения работ по восстановлению теплотрассы от тепло- и горячего водоснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:
ул. Траловая, 51, 47а, 49а,
ул. Шмидта, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37,
Театральный бульвар, 3, 6, 8,
ул. Дзержинского, 2, 3, 4,5, 7, 9,
ул. Егорова, 4,
пр. Ленина, 60, 62.

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