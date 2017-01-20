Отсутствие оперативной информации по ситуации в мурманском аэропорту приводит пассажиров в ярость

22 Января 2017 года, 11:20

МУРМАШИ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – «Аэропорт Мурманск» закрыт уже более 36 часов в связи с непрекращающейся метелью и нерасчищенной взлётно-посадочной полосой. В здании аэровокзала собрались пассажиры не только сегодняшних рейсов, но те, кто не смог вылететь 21 января. Люди жалуются, что информацию о задержке рейсов сообщают в последний момент, когда человек уже прибыл в аэропорт.

«Только в 10:20 по громкой связи сообщили, что аэропорт закрыт до 12:00 в связи с расчитской полосы. А люди приехали в надежде вылететь в 10:50 и раньше. Они что, до этого не знали, что полоса не чищена? Почему нет информации на сайте аэропорта?», - рассказала «Би-порту» пассажирка одного из рейсов. Она также сообщила, что голосвая инфомрация о задержке рейсов также доносится в последний момент, когда по информационному табло уже понятно, что рейс задерживается.

В 10:40 был открыт зал международных авиарейсов, так как в основном зале людям уже перестало хватать места для размещения.

В тоже время на сайте аэропорта появилась информаиця об открытии аэропорта для приёма и вылета воздушных судов с 11:00.

Напомним, по погодным условиям аэропорт Мурманск закрыт до 12:00