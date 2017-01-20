Значительно сократилось количество смертей от алкоголя на Новый год

22 Января 2017 года, 16:15

РОССИЯ/22 января - В Роспотребнадзоре заявили, что благодаря введению временного запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей и соответствующих контрольных мероприятий число смертей от алкоголя в России во время новогодних праздников сократилось на 65%.

«В результате запрета продажи отдельных видов спиртосодержащей продукции и проводимых надзорных мероприятий удалось достичь снижения количества алкогольных отравлений на 33% и сократить количество летальных случаев на 65%», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в новогодние праздники 2015–2016 годов был зафиксирован 641 случай алкогольного отравления с летальным исходом, в то время как в течение праздников 2016–2017 годов — 228 случаев.