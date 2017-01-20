Роспотребнадзор: 500 тысяч единиц спиртосодержащих средств с конца декабря

22 Января 2017 года, 17:18

РОССИЯ/22 января/БИ-ПОРТ - В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство арестовало более 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции с конца декабря.

«Проверено более 31,4 тыс. торговых точек, арестовано более 500 тыс. единиц продукции. Запрещенная к реализации продукция в 94% случаев выявлена в объектах малого бизнеса, и лишь 3% выявленной запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции приходится на сетевые магазины», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что с 26 декабря 2016 года по 17 января 2017 года на «горячие линии» поступило более 2,1 тыс. обращений, 600 из которых были о фактах незаконной продажи спиртосодержащей непищевой продукции.

В ходе проверок Роспотребнадзора было проведено более 1,5 тыс. консультаций по вопросам ограничения продажи спиртовых средств. Материалы о нарушениях были переданы в правоохранительные органы.