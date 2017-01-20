Расчеты наличными могут ограничить

22 Января 2017 года, 18:21

РОССИЯ/22 января - Минфин предлагает вернуться к идее ограничения расчетов наличными в России, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам, наверное, нужно все-таки подумать о сокращении расчетов наличными деньгами. Многие страны идут по этому (пути) — особенно посмотрите сейчас, в Индии широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами. Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики», — сказал он на съезде партии «Единая Россия».

По словам Силуанова, за счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной. Глава Минфина отметил, что ограничение наличных расчетов надо начинать постепенно, с расчетов за крупные покупки.

«Считаю, что нужно к этому идти постепенно, не создавая неудобств, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку, например, при покупке дорогостоящих товаров», — отметил он.