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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун: Ситуация станет поводом для очередного обращения к акционерам аэропорта
 
 
 
 
22 Января 2017 года, 14:35

Марина Ковтун: Ситуация станет поводом для очередного обращения к акционерам аэропорта


МУРМАНСК/22 января/БИ-ПОРТ – 37 часов мурманский аэропорт оставался закрытым, виной тому стали погодные условия и обледенение взлётно-посадочной полосы, которую из-за постоянного снегопада не успевали обрабатывать реагентами. По предварительным подсчетам, не смогли вовремя улететь более 1200 человек. Напомним, люди жаловались, что информацию о задержке рейсов сообщали в последний момент, когда человек уже прибыл в аэропорт.

Как рассказала «Би-порту» губернатор региона Марина Ковтун, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области постоянно осуществляло мониторинг ситуации в аэропорту, контролировало предоставление пассажирам воды, питания, расселения в гостиницы, взаимодействовало с руководством аэропорта, МЧС, представителями авиакомпаний. В аэропорт выезжал министр Дмитрий  Соснин.

«Очевидно, что администрация аэропорта не смогла своевременно справиться с обледенением взлётно-посадочной полосы. Серьёзные нарекания вызывает оперативность и качество работы по информированию пассажиров о режиме работы аэропорта, отмене рейсов. Справедливые претензии граждан и сложившаяся ситуация станут поводом для очередного обращения к акционерам аэропорта, которое мы инициируем в ближайшее время», - рассказала Марина Ковтун.

Как стало известно, желающих пассажиров расселяли в гостиницы аэропорта, профилакторий «Лапландия» в Мурмашах, гостиницу Полярные Зори. Для транспортировки привлекали автотранспортные предприятия.

На данный момент работа аэропорта возобновлена.

 

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  • А сам губернатор прямо справляется с ситуацией в городе Мурманске
  • Более бардачного аэропорта найти теперь уже невозможно...пора бы ВЛАСТИ и власть употребить.Ума у руководителей аэропорта хватает только на доставку автобусом пассажиров за 20-30 метров (!) от самолета до помещения.
 
 
 
 
 
 
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