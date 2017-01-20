Заполярный аэропорт «не пустил» делегацию мурманской области на съезд «Единой России»

22 Января 2017 года, 15:08

МУРМАНСК/22 января/БИ-ПОРТ - Губернатор Мурманской области Марина Ковтун не смогла вылететь в Москву, чтобы принять участие в заседании XVI отчетно-выборного съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Мероприятие в эти дни проходит на ВДНХ под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Делегация Заполярья во главе с губернатором стала заложником ситуации, сложившейся в мурманском аэропорту.

Напомним, 37 часов мурманский аэропорт оставался закрытым, виной тому стали погодные условия и обледенение взлётно-посадочной полосы, которую из-за постоянного снегопада не успевали обрабатывать реагентами. По предварительным подсчетам, не смогли вовремя улететь более 1200 человек.