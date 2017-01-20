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Главная » НОВОСТИ » МЧС: На месте схода лавины обнаружен один погибший
 
 
 
 
22 Января 2017 года, 15:32

МЧС: На месте схода лавины обнаружен один погибший


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/22 января/БИ-ПОРТ - На месте схода лавины были обнаружены два человека и два снегохода. Один человек погиб и один жив. Об этом сообщает ГУ МЧС по Мурманской области

Напомним, в районе озера Вудьявр  под сошедшую  лавину попала  туристическая группа:  11 человек на снегоходах.  По предварительным данным   под снегом   оказались три человека. Остальные члены туристической группы не пострадали. Для проведения поисковых работ на место происшествия выехали спасатели ПСП г. Кировск МАКАСЦ – филиала СЗРПСО МЧС России оперативная группа Апатитского пожарно-спасательного гарнизона.

В Главном управлении МЧС России по Мурманской области создан оперативный штаб. На базе «телефона доверия» Главного управления МЧС  России по Мурманской области открыта   «горячая линия» т. 39-99-99.

 

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