Посещение детской поликлиники может стать опасным

22 Января 2017 года, 16:26

СЕВЕРОМОРСК/22 января/БИ-ПОРТ - Очередную партию неприятных сюрпризов приготовила погода.

Жители Североморска в соцсетях сообщают, что на здании образовалась снежная шапка, которая вполне вероятно может оказаться на голове прохожего.

«Уже завтра поликлинику посетят сотни родителей с детьми! Обращаем особое внимание жителей, планирующих посетить учреждение!», - говорится в сообщении.

Также Североморск Life сообщает, что накануне вечером три машины «скорой помощи» не могли выехать из гаража, попав в снежный плен.