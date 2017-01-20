Следователи проводят проверки по факту гибели туристов из Архангельска

22 Января 2017 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/22 января/БИ-ПОРТ – Следственным отделом по городу Апатиты СУСК РФ по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту схода лавины в Кировском районе Мурманской области, в результате которого погибли туристы из Архангельска.

«В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, следственным органом принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила «БИ-порту» старший помощник руководителя следственного управления Ксения Кошелюк.

Как «Би-порт» сообщал ранее, туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей. В результате проведенной поисково-спасательной операции один человек был спасен, два человека были найдены погибшими. Поисковые работы завершены. Состояние спасенного туриста удовлетворительное. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь. Группа из 11 человек каталась на снегоходах в районе озера Вудьявр. Произошел сход лавины.