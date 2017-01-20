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Жизнь в Мурманске


Сари
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Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 23 января
 
 
 
 
22 Января 2017 года, 19:00

Мурманск: прогноз отключений на 23 января


МУРМАНСК/ 22 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо,- газо,- тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 17.00 ул. Шмидта, 17
10.00 – 13.00 ул. Генерала Фролова, 11, 11б

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 21 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 61

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00 ул. Зеленая, 32, 34

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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