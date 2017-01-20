Уголовное дело возбуждено по факту гибели туристов в Хибинах

23 Января 2017 года, 07:45

КИРОВСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ - По результатам доследственной проверки по факту схода лавины в Кировском районе Мурманской области, в результате которого погибли двое туристов, Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело. Об этом «Би-порту» рассказали в СУ СКР.

«По предварительным данным, 22 января 2017 года группа туристов из двенадцати жителей Архангельской области на личных снегоходах отправилась кататься из санаторно-оздоровительного комплекса ООО «Тирвас» в район скального ущелья Южного склона горы Вудъяврчорр. Результатом езды в верхней части склона горы участниками группы явился неконтролируемый сход лавины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время установлены личности погибших – мужчины 1983 и 1985 годов рождения», - сообщили агентству в ведомстве.

Следствием назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.