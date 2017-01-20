Работы по восстановлению теплотрассы в центре Мурманска завершены

23 Января 2017 года, 08:20

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ - Работы по восстановлению теплотрассы в месте прорыва на улице Дзержинского, в районе дома №2 завершены. Об этом ночью сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

«Осуществляется подача теплоносителя на объекты, ранее отключенные от теплоснабжения и горячего водоснабжения по причине ремонта теплотрассы», - сообщили в ведомстве.

В связи с дефектом на участке теплотрассы, зафиксированном в 03:30 22 января, с 05:00 были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ. 8 часов 45 минут были начаты восстановительные работы. Сотрудниками ГИБДД был оперативно был освобожден участок автодороги от легкового автотранспорта.