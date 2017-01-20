Россия и Норвегия подписали соглашение о сборе сейсмических данных в Баренцевом море

23 Января 2017 года, 08:40

МИР/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Россия и Норвегия подписали соглашение о порядке сбора сейсмических данных. Цель Соглашения – укрепление и расширение сотрудничества России и Норвегии при геолого-разведочных работах вплоть до и вдоль линии разграничения на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

«Заключение Соглашения будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества России и Норвегии при геолого-разведочных работах», - говорится в справке к документу.

Ранее предполагалось, что соглашение будет подписано до конца 2016 года. В соответствии с ним стороны или коммерческие организации, получившие лицензию (разрешение) одной из сторон, имеют право использовать на взаимной основе сейсмическое оборудование на континентальном шельфе государства другой Стороны на расстоянии вплоть до 5 километров от линии разграничения.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после получения сторонами подтверждения о выполнении всех процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.