За фальсификаты могут начать штрафовать

23 Января 2017 года, 09:52

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В ближайшее время может ужесточиться наказание за производство и реализацию поддельных продуктов, пишут «Известия». Роспотребнадзор разработал поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают до двух лет исправительных работ за фальсификаты.

Если инициатива будет утверждена, в УК России появится статья «Производство в целях сбыта, ввоз на территорию РФ в целях сбыта либо реализация фальсифицированной пищевой продукции». За продажу подделок на сумму от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. будет предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 800 тыс. руб. или год исправительных работ. В случае реализации фальсификатов группой лиц по предварительному сговору сумма штрафа вырастает до 1 млн руб., а срок исправительных работ – до двух лет. Размер штрафа за фальсификацию при организации питания в образовательных и медицинских учреждениях составит до 3 млн руб.

«За восемь месяцев 2016 года в Роспотребнадзор поступило более 1700 уведомлений о выявлении фальсифицированной молочной продукции. 25% выявляется при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских, оздоровительных учреждениях, организациях социального обслуживания», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В настоящее время обман потребителей карается в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях штрафом в размере до 1 млн руб. для юридических лиц.

Фото: Depositphotos