Владимир Жириновский предложил переселять бесквартирных в Мурманск

23 Января 2017 года, 10:11

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ — 20 января лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением помочь не имеющим собственного жилья россиянам переехать в пустующие регионы, в частности, в Мурманскую область.

«Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом?», - приводит слова политика «Парламентская газета».

По мнению Жириновского, в отдаленные регионы России захотят переехать, прежде всего, пенсионеры.

«Допустим, пенсионер живет в плохих условиях, какая ему разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть. Пенсионер не работает и не очень привязан к местности», - считает лидер ЛДПР.

В моногородах же комфортно себя чувствовать смогут творческие люди, «которые умеют работать удалённо, которым нужно уединение для того, чтобы создавать свои шедевры», отмечает политик.