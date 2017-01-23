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Главная » НОВОСТИ » Владимир Жириновский предложил переселять бесквартирных в Мурманск
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 10:11

Владимир Жириновский предложил переселять бесквартирных в Мурманск


РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ — 20 января лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением помочь не имеющим собственного жилья россиянам переехать в пустующие регионы, в частности, в Мурманскую область.

«Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом?», - приводит слова политика «Парламентская газета».

По мнению Жириновского, в отдаленные регионы России захотят переехать, прежде всего, пенсионеры.

«Допустим, пенсионер живет в плохих условиях, какая ему разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть. Пенсионер не работает и не очень привязан к местности», - считает лидер ЛДПР.

В моногородах же комфортно себя чувствовать смогут творческие люди, «которые умеют работать удалённо, которым нужно уединение для того, чтобы создавать свои шедевры», отмечает политик.

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  • Конечно в Мурманской области же БУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ))))) ! Куда не плюнь, одни сбербанки и евроросы с яблочками , переезжайте сюда в Магазинах жить будете ))))
  • Господин Белов, позвони старшему товарищу по партии и расскажи про цены на "пустующие" квартиры в Мурманске.
  • для начала предлагаю ГОС ДУМУ в полном объеме, для просветления и улучшения мозговой деятельности перевести на МАГАДАН (там много пустующих бараков, и других помещений, есть централизованная охрана и т.д.) Один фиг они могут работать удалённо в любой точке. т.к. их личного присутствия в Москве нет острой необходимости...
  • Госду.у то да! Не плохо переселить. Представляю лютый ужас, когда "галерный раб" из нерезиновой или любого места, (Мурманских и везти далеко не надо) попадает в двухэтажный барак или дом, а нужник на улице. И мороз скажем -20 и УК дорогу не расчистило, а тропку замело ... ночь ...!
  • А в Мурманске есть пустующие квартиры? И в них может заселиться любой желающий? Подскажите, где можно найти однушку, я бы заселилась!)))
 
 
 
 
 
 
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