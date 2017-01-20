Росалкогольрегулирование предлагает ввести лицензирование розничной торговли спиртосодержащей продукцией

23 Января 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Росалкогольрегулирование (РАР) направило в правительство России письмо со своими предложениями по дополнительным мерам регулирования оборота спиртосодержащей продукции, пишет газета «Известия».

После трагедии в Иркутске, где число жертв отравления средством для ванн «Боярышник» достигло 78 человек, были выявлены аналогичные партии ядовитой продукции в других регионах страны. Роспотребнадзор Иркутской области за месяц провел 903 проверки и изъял из продажи почти четыре тысяч литров разного рода непищевых спиртосодержащих жидкостей.

До конца января действует постановление главного государственного санитарного врача России от 23 декабря «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». А 25 января Минздрав проведет первое заседание экспертной группы, которая обсудит возможность перехода на рецептурный отпуск лекарственных средств, содержащих алкоголь. В «группу риска» вошли 28 препаратов.

Кроме предложения отпускать лекарства по рецепту, Росалкогольрегулирование предлагает ввести лицензирования на все жидкости «двойного назначения».

«Принимая во внимание участившиеся случаи продажи предприятиями торговли спиртосодержащей продукции «двойного назначения», в том числе с использованием торговых автоматов», говорится в письме РАР, рекомендуется «исключить применение «нулевой» ставки акциза для спирта, реализуемого организациям — производителям спиртосодержащей непищевой продукции». Также РАР предлагает уравнять акциз на этиловый спирт, который используется в производстве непищевой продукции, со ставками акциза на крепкий алкоголь.

Предложения касаются и спиртосодержащих лекарственных средств, за исключением тех, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Если предложения Минздрава и РАР будут одобрены правительством, лекарства на спирту будут продаваться по рецепту и попадут в перечень подакцизных товаров, как и косметические средства.

Среди предложений РАР — внедрение системы государственного учета в обороте и перевозках спиртосодержащих лекарственных средств, в том числе фармацевтической субстанции (этанола) и медицинских изделий, усиление ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции (без соответствующей лицензии) и установление требований к нормам отпуска спиртосодержащих лекарственных средств.

Фото: © Виктор Гилицкий