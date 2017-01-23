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Главная » НОВОСТИ » Минпромторг: посещение ресторанов должно стать повседневной привычкой россиян
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 11:54

Минпромторг: посещение ресторанов должно стать повседневной привычкой россиян


РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ — Посещение кафе и ресторанов должно войти стать для россиян повседневной привычкой, а не элементом роскоши, считают в Минпромторге. Как сообщает «Российская Газета», в ведомстве уже приступили к разработке Стратегии развития общественного питания в России. Принять ее планируется во второй половине 2017 года.

Главная цель стратегии — снижение финансовой нагрузки на бизнес. В профильном министерстве считают, что следствием станет снижение издержек на открытие и ведение ресторанного бизнеса и уменьшение ценников на еду и напитки.

Сообщается, что власти готовы отказаться от некоторых своих полномочий и уже устоявшихся норм: в течение ближайших месяцев планируется провести масштабную работу по вычищению абсурдных или излишних требований СанПина.

«По сути, мы должны поставить перед предпринимателем одну задачу - чтобы было чисто и безопасно, а как этого достичь, пусть каждый владелец бизнеса решает сам», - заявляют в министерстве.

Отдельной проблемой в ведомстве считают цены на алкогольную продукцию, реализуемую в заведениях общественного питания. Несмотря на то, что продажа алкоголя составляет от 30 до 40%дохода предприятия, реализация горячительных напитков в кафе и ресторанах усложнилась после введения ЕГАИС. Действующие нормы не позволяют предпринимателям закупать алкоголь в рознице для последующей реализации, а небольшие партии алкоголя сложно закупить в оптовом звене. Кроме того, ЕГАИС ведет учет по проданным бутылкам, а в общественном питании алкоголь реализуется порционно или как часть коктейля. Каждому предприятию также нужно покупать лицензию на продажу алкогольной продукции.

В результате, как ранее отмечает министр промышленности и торговли Денис Мантуров, бутылка самого обычного вина в наших кафе стоит 2-3 тысячи рублей, то есть цена явно завышена.Поэтому всего лишь 3% реализуемого в рознице алкоголя потребляется в предприятиях общественного питания.

«Мы должны стимулировать культуру потребления некрепких алкогольных напитков, поэтому считаем целесообразным рассмотреть возможность отмены лицензии на продажу вина в общественном питании», - отметили в минпромторге.

В результате принятия прорабатываемых мер цены в меню ресторанов и кафе должны стать более привлекательными.

«Будет ниже средний чек, начнет создаваться и культура еды вне дома. Сегодня этот показатель у нас очень низкий. Так, доля затрат на питание вне дома в общих затратах населения на еду составляет в России всего лишь 9 процентов. А в США, например, она находится на уровне 47 процентов», - отмечают в Минпромторге.

Фото: rusnovosti.ru

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