Выход из высшего политсовета единороссов губернатор объяснила необходимостью кадрового обновления

23 Января 2017 года, 12:06

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Выход из высшего политсовета партии «Единая Россия» губернатор Мурманской области объяснила необходимостью обновления кадров в руководстве партии.

Напомним, в минувшие выходные в Москве состоялся очередной съезд политической партии «Единая Россия», на котором, в том числе, рассматривался вопрос с руководством партии. Некоторые политологи предположили, что исключение нескольких губернаторов из высшего политсовета является следствием «плохих показателей партии на выборах осенью 2016 года».

«Ряд СМИ называют в качестве причины низкие показатели партии на выборах в регионе. Он действительно несколько ниже среднероссийских, но вместе с тем, партия значительно упрочила свои позиции в регионе. Поэтому, выход из высшего политсовета – это необходимость обновления кадров. Ротация, кстати, происходит и на региональном уровне», – пояснила «Би-порту» губернатор Марина Ковтун.

Отметим также, что делегация Мурманской области присутствовала на съезде партии в урезанном виде – губернатор и некоторые члены делегации не смогли попасть в Москву, так как стали заложниками ситуации в аэропорту. Известно, что в съезде принимали участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, мэр Мурманска Дмитрий Филиппов, депутат Госдумы Алексей Лященко и ряд других партийцев.