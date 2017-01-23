Спасатели доставили траулер «Жемчужина» в порт Мурманска

23 Января 2017 года, 12:30

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Траулер «Жемчужина» доставлен в порт Мурманска, судно было пришвартовано сегодня в 9:00 вдоль первого причала. Несмотря на тяжелейшие погодные условия, включая ураганный ветер и шторм, спасатели выполнили поставленную задачу в полном объеме.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже. Спасательное судно «Мурманрыба» принимает на борт топливо и продолжит дальнейшее несение аварийно-спасательной службы в Баренцевом море», – рассказал «Би-порту» начальник «Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

Напомним, 15 января «Жемчужина» потеряла ход, ей на помощь было отправлено судно «Мурманрыба». Буксировка продолжалась около шести суток. На борту находился 31 член экипажа и 174 тонны мороженной рыбопродукции.

Фото: Николай Петерсон