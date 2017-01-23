Картофель подорожал, а страховки подешевели в декабре 2016 года в Мурманской области

23 Января 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ — Мурманскстат опубликовал изменения потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области в декабре 2016 года.

По сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее повышение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию. Так, картофель подорожал на 3,5%, сыр — на 2,3%, яйца — на 1,5%, масло и жиры — на 1,2%, молоко и молочную продукцию, чай и кофе — на 0,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,8%. Вместе с тем цены на сахар снизились на 1,4%.

По группам непродовольственных товаров цены на меха и меховые изделия выросли на 3,8%. Кроме того, ткани подорожали на 2,0%, стеклянная посуда — на 1,4%, ковры и ковровые изделия — на 1,1%, парфюмерно-косметические товары — на 1,2%, одежда и бельё — на 1,0%, обувь — на 0,9%, трикотажные изделия — на 0,8%. На 0,5% подешевели товары для животных и садоводства.

В декабре 2016 года также наблюдалось увеличение стоимости услуг железнодорожного транспорта — они подорожали на 12,1%. Услуги банков выросли в цене на 2,4%, правового характера — на 1,1%. Снижение цен отмечено на услуги страхования — на 3,3%, и услуги в сфере зарубежного туризма — на 2,6%.