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Главная » НОВОСТИ » Минздрав предложил ограничить рекламу чипсов и газировки
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 13:07

Минздрав предложил ограничить рекламу чипсов и газировки


РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ — Министерство здравоохранения РФ предложило ограничить телерекламу «вредной» еды и напитков, таких, как шоколадные батончики, чипсы, газировка, фастфуд и колбаса. Инициатива изложена в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года.

«Необходимы также стратегические меры по сокращению совокупного воздействия на детей и взрослых любых форм маркетинга (включая онлайновый) продуктов питания с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров, транс-жиров, свободных сахаров, а также сокращение потребления соли в соответствии с рекомендациями ВОЗ», - говорится в документе.

В Минкомсвязи, однако, предложение Минздрава назвали «диктатом медиков над повседневным поведением граждан». Основатель компании «GetShopТV», занимающейся рекламой на телевидении Шариф Кармо согласен с этой точкой зрения, и предлагает не запрещать продукты, а разъяснять, почему они вредят здоровью.

«Вместо странных передач на федеральных каналах, лучше вести научно-популярные разъяснения, касательно того, что люди едят. Чем веселее формат, тем лучше, потому что скучные программы люди тоже смотреть не будут. Надо, чтобы в школах объясняли, чтобы родители объясняли. Причем, именно понятным языком. Не из серии: «у тебя будет плохо работать сердце», а из серии: «у тебя будет большая попа, и поэтому ты не сможешь поехать на пляж, и мальчики не будут на тебя смотреть», - отметил Кармо в эфире радио «Sputnik».

Фото: VistaNews.ru

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