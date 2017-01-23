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Главная » НОВОСТИ » Нет отопления – звоните в управляющую компанию
 
 
 
 
23 Января 2017 года, 13:32

Нет отопления – звоните в управляющую компанию


МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Несмотря на то, что ответственные службы устранили дефект теплотрассы в центре Мурманска, жители города продолжают жаловаться на отсутствие теплоснабжения и горячего водоснабжения в своих домах. Так в редакцию «Би-порта» обратилась мурманчанка и сообщила, что жалобы поступают от жильцов домов по улицам Шмидта, Траловая, Егорова и других.

В Мурманской ТЭЦ заявили, что дефект был действительно устранён и отопление подано в сети. Однако в домах, которые были отключены от тепла, возникло завоздушивание. Теперь управляющим компаниям, обслуживающим «пострадавший» жилищный фонд, необходимо провести продувку систем дома. Кроме того, на предприятии сообщили, что потребителям будет сделан перерасчёт за отопление и горячую воду.

Напомним, в связи с дефектом на участке теплотрассы, зафиксированном в 03:30 22 января, с 05:00 были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ. В 8 часов 45 минут были начаты восстановительные работы. Минувшим вечером работы по восстановлению были завершены.

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