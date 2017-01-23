Оборудование Колэнерго отработало в штатном режиме во время циклона

23 Января 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ - Повреждений оборудования, повлиявших на надежность электроснабжения в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») в период прохождения циклона над территорией Кольского полуострова не зафиксировано. Отключения потребителей в зоне ответственности Колэнерго не происходило.

В минувшие выходные в Мурманской области наблюдались неблагоприятные погодные явления: метель, ветер достигал в порывах до 20 м/с, на побережье Кольского полуострова - до 32 м/с.

С 20 января Колэнерго работало в режиме повышенной готовности: осуществлялся постоянный мониторинг метеоусловий, оперативные службы находились на круглосуточном дежурстве, проводились внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.

В настоящее время филиал МРСК Северо-Запада «Колэнерго» работает в штатном режиме. Режим повышенной готовности отменен в связи с улучшением метеоусловий.